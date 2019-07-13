Зеленского сравнили с Трампом после разговора с Путиным

Экс-представитель НАТО в России Гарри Табах придумал «схему Путина» на международных переговорах и заявил, что президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский якобы «раскусили» ее.

Табах сказал, что в общении с главой российского государства Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский копирует американского коллегу.

«Мол: «Да, ты классный парень, но будем говорить на моих условиях, будем говорить о том, о чем я хочу говорить, не ты», – приводит слова Табаха «Апостроф».

Табах считает, что Трамп с Путиным «говорит примерно в таком же тоне», то есть переговоры ведутся о том, о чем хочет говорить американская сторона. В качестве примера Табах назвал встречу лидеров России и США во время саммита G20. По его версии, Трамп «хотел говорить об Украине», потому что Путин якобы «не хотел» обсуждать этот вопрос.

«Трамп улыбается, его мимика очень саркастическая, но ведет свою политику», – заявил бывший представитель альянса.

По его мнению, Путин «сравнивает себя только с одним человеком – президентом США».

«Еще Китай, может, но Китай не участвует в этих конфликтах», – сказал он, добавив, что в рамках «нормандского формата» Париж и Берлин дают Путину «делать, что он хочет».

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Табах признался, что «только вдвоем с Путиным за стол переговоров не сел бы», хоть бы и говорил, что «хочет этого».

По версии Табаха, удалось «раскусить схему Путина», которая, как утверждает экс-представитель НАТО, сводится к заявлениям о том, что Россия готова к переговорам, но сталкивается с отказом других сторон от диалога.

«А здесь обратная тактика. Переговоры должны быть на условиях Украины и с международными партнерами», – заявил Табах.

В четверг Путин и Зеленский провели телефонные переговоры и обсудили вопросы урегулирования в Донбассе. В Кремле сообщили, что разговор президентов был «ознакомительный» и носил прагматичный характер.

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