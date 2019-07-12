В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Зеленского

Первый разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского носил прагматичный характер, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что переговоры продолжались около 20 минут.

«Что касается атмосферы разговора, это был первый ознакомительный разговор двух президентов – они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было», – приводит его слова ТАСС.

Песков подчеркнул, что сам факт первого разговора Путина и Зеленского очень важен. По его словам, эмоциональные оценки беседы не столь важны.

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Он добавил, что понимания по срокам следующего телефонного разговора главы государства с Зеленским пока нет. Песков отметил, что такие переговоры согласовываются оперативно, «была бы инициатива», передает РИА «Новости».

Комментируя вопрос о том, поднималась ли в ходе разговора тема арестованного на Украине руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, Песков ответил, что «на уровне экспертов будет продолжена работа по договоренности двух президентов».

В четверг Путин и Зеленский провели телефонные переговоры и обсудили вопросы урегулирования в Донбассе, а также «совместную работу по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц». Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

В администрации Зеленского заявили, что вопрос освобождения украинских моряков был ключевым во время разговора с российским лидером.