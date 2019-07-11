Киев представил свою версию разговора Путина с Зеленским

Администрация президента Украины Владимира Зеленского заявила, что ключевым вопросом его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным было освобождение арестованных в России украинских моряков.

«Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории России. Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в «нормандской формате», – сообщается на сайте администрации украинского президента.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Зеленский провели телефонные переговоры, и обсудили вопросы урегулирования в Донбассе, а также «совместную работу по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц».