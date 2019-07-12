Задержан подозреваемый в убийстве стюардессы в Новой Москве

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в номере отеля в Новой Москве, об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками московской полиции установлена личность и местонахождение подозреваемого в убийстве 23-летней девушки, совершенном в номере отеля в поселении Картмазово Новой Москвы. Им оказался 25-летний житель столицы», – сказала Волк, передает ТАСС.

Она отметила, что с задержанным вскоре будут проводиться следственные действия.

Телеканал РЕН-ТВ сообщил, что погибшей была стюардесса Альбина Мухамедзянова. Молодой человек, подозреваемый в убийстве, интересовался БДСМ, эзотерикой, оккультными обрядами и картами таро, утверждает канал.

Подруга убитой Жанна сообщила, что подозреваемый звонил ей во время свершения преступления.

«Он мне именно в процессе звонил. Он говорит: «Я сижу возле нее и жду скорую». Видимо, он убил и стал мне сразу звонить и спрашивать на картах, что там будет. Я сказала: «А где скорая? Почему она не едет? Ты позвонил родственникам? Ты сделал что-нибудь? Своим позвони». Он очень спокойный был. Он напился успокоительных», – скала Жанна.

В среду Следственный комитет сообщал, что в отеле на территории Новой Москвы найдено тело задушенной девушки.