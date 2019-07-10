Тело задушенной девушки нашли в гостинице в Москве

В отеле на территории Новой Москвы найдено тело задушенной девушки, сообщает Главное следственное управление СК столицы.

«По данным следствия, 10 июля 2019 года в номере одного из отелей, расположенного на территории Новой Москвы, обнаружено тело девушки 1996 года рождения с признаками насильственной смерти в виде асфиксии», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство».

«В настоящее время следователи и криминалисты устанавливают картину произошедшего. Допрашиваются сотрудники отеля, изучаются камеры видеонаблюдения. Расследование продолжается», – отмечает СК.