Анонсирована поставка в Минобороны новых крылатых авиаракет

Гендиректор «Дубненского машиностроительного завода» им. Н.П. Федорова» Егор Соловьев заявил, что Минобороны в этом году получит первую серийную партию новейших крылатых ракет авиационного базирования.

«Да, это новая авиационная крылатая ракета. В этом году мы произведем отгрузку первых серийных изделий. Заказчиком выступает Министерство обороны. Причем это не отдельные наработки и элементы, а полноценная серийная продукция, выпускаемая достаточно большими объемами. Это наше будущее на несколько лет», – передает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Встреча» слова Соловьева.

По его словам, кроме ракет, завод производит отдельные элементы авиационного оборудования для компании «Сухой», «МиГ», связанных, например, с элементами радиоэлектронной борьбы и дозаправкой в воздухе.

Напомним, в марте министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия за шесть лет более чем в 30 раз нарастила число высокоточных крылатых ракет.

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