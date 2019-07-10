Россия и НАТО обсудили меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения

Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов провел переговоры с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом о мерах предотвращения инцидентов на линии соприкосновения Россия – НАТО. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской и глобальной безопасности, возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия – НАТО, перспективах возобновления диалога военных экспертов», – сообщили в министерстве, передает ТАСС.

Там добавили, что встреча проходила в Баку. Герасимов и Уолтерс также поговорили на тему борьбы с терроризмом и морским пиратством, обсудили обстановку в Афганистане и Сирии.