Кеосаян отреагировал на инцидент с Симоньян и Соболь

«Я толком не знаю, что произошло, я сейчас не в Москве не первый день. Маргарита в больнице, госпитализация, капельница и все остальное», – сказал газете ВЗГЛЯД Тигран Кеосаян, муж главного редактора RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, которая была госпитализирована после общения с общественной активисткой Любовью Соболь.

«А как ее наказывать? Ее уже Бог наказал, она без разума живет», – отметил кинорежиссер Тигран Кеосаян, отвечая на вопрос о возможном наказании активистки Любови Соболь.

Ранее стало известно, что главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян госпитализирована после общения с подкараулившей ее Соболь.

«Лежу, опять капельницу поставили. Угроза прерывания беременности. Бог даст, обойдется. Пытаюсь не открывать телефон, чтобы не натыкаться на этих», – сказала Симоньян РИА «Новости».

Как рассказала ранее сама журналистка в Twitter, она «пришла на эфир «Эха», и у входа меня встретила Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами почему-то про Собянина». «Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет», – говорится в сообщении. Главред RT заявила, что Соболь – «красивая, между прочим, девушка», но не стоит «харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции».

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов извинился перед Симоньян за инцидент с участием Соболь и позднее рассказал о ее самочувствии. Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал Соболь за низость и подлость, а Тина Канделаки призналась в желании «плюнуть мадам Соболь в лицо». Глава Союза журналистов Москвы, член СПЧ Павел Гусев вступился за Симоньян.