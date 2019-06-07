Венедиктов извинился перед Симоньян

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов принес извинения главному редактору RT Маргарите Симоньян за инцидент с Любовью Соболь.

Он пожелал Симоньян «скорейшего выздоровления». Кроме того, Венедиктов принес извинения слушателям, которые намеревались услышать передачу «Все сложно», однако их «ожидания были обмануты».

Напомним, журналистка Соболь подкараулила беременную Симоньян и стала требовать от нее ответы на вопросы о мэре Москвы Сергее Собянине. Симоньян решила уйти от общения с Соболь, но та преследовала главреда RT. В результате Симоньян была госпитализирована.