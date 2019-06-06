Беременная Симоньян госпитализирована после общения с журналисткой Соболь

Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян госпитализирована после общения с подкараулившей ее журналисткой Любовью Соболь.

«Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь на «Эхо Москвы», – сообщает RT в Telegram.

Как рассказала сама Симоньян в Twitter, «пришла на эфир «Эха», и у входа меня встретила Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами почему-то про Собянина».

«Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет», – говорится в сообщении.

Главред RT заявила, что Соболь – «красивая, между прочим, девушка», но не стоит «харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции».

Симоньян отказалась отвечать на вопросы Соболь и добавила, что об интервью нужно договариваться через пресс-службу. Соболь продолжила следовать за главредом RT с настойчивыми просьбами о комментарии, на что Симоньян ответила, что не хочет разговаривать с Соболь, а также попросила сотрудников радиостанции о помощи, поскольку ей нельзя нервничать, передает РИА «Новости».

Напомним, 23 мая президент России Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды выдающимся россиянам и иностранцам, в числе которых была и Симоньян. Позже она опубликовала видео с награждения, подписав его: «Служу России!».