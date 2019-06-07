Павел Гусев вступился за Маргариту Симоньян

«Я знаю, что Симоньян совершенно нормально и спокойно относится к интервью. А встречать где-то, тыкать микрофоном – мне кажется, это не соответствует кодексу журналистской этики», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Союза журналистов Москвы, член СПЧ Павел Гусев. Так он прокомментировал инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и активисткой Любовью Соболь.

«Маргарита Симоньян, прежде всего женщина и мать, во-вторых – журналист. Как я понимаю, она находится на определенном месяце беременности. И конечно состояние здоровья в таком положении нужно понимать», – подчеркнул член Совета при президенте по правам человека, руководитель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.

Ранее стало, что главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян госпитализирована после общения с подкараулившей ее активисткой Любовью Соболь.

«То, что Любовь Соболь с таким напряжением и с такой активностью пыталась задавать вопросы... Я все-таки за соблюдение кодекса журналиста и кодекса чести. Бегать, тыкать в лицо микрофоном и задавать вопросы, это неправильно», – подчеркнул Гусев.

«Я знаю, что Маргарита Симоньян совершенно нормально и спокойно относится к интервью, я неоднократно наблюдал, как она это делает, с ней не проблема договориться об интервью и взять его в спокойной обстановке. А встречать где-то, тыкать микрофоном и пытаться так жестко что-то сделать, мне кажется, это не соответствует кодексу журналисткой этики», – отметил глава Союза журналистов Москвы.

Как рассказала сама Симоньян в Twitter, «пришла на эфир «Эха», и у входа меня встретила Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами почему-то про Собянина». «Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет», – говорится в сообщении. Главред RT заявила, что Соболь – «красивая, между прочим, девушка», но не стоит «харрасить беременных женщин по коридорам радистанции».

Симоньян отказалась отвечать на вопросы Соболь и добавила, что об интервью нужно договариваться через пресс-службу. Соболь продолжила следовать за главредом RT с настойчивыми просьбами о комментарии, на что Симоньян ответила, что не хочет разговаривать с Соболь, а также попросила сотрудников радиостанции о помощи, поскольку ей нельзя нервничать, передает РИА «Новости».

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов извинился перед Симоньян за инцидент с участием Соболь.

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев раскритиковал Соболь за низость и подлость.