Соловьев обвинил Соболь в низости и подлости

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев осудил Любовь Соболь, встреча с которой довела главреда RT Маргариту Симоньян до госпитализации.

По словам Соловьева, Соболь «остается в своем репертуаре», передает РИА «Новости».

«Нет такой низости и подлости, на которую эти люди не пойдут», – заявил он.

Кроме того, Соловьев считает, что сотрудники «Эха Москвы» «если не способствовали, то не препятствовали такого рода провокации».