Венедиктов рассказал о состоянии Симоньян

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о самочувствии беременной Маргариты Симоньян, госпитализированной после скандала с журналисткой Любовь Соболь.

«Маргарите Симоньян сняли капельницу сегодня утром (в пятницу, 7 июня, – прим. ВЗГЛЯД). При этом, поскольку беременность 18 недель, врачи предполагают постоянное наблюдение», – написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне после встречи с Соболь беременная Симоньян попала в больницу. Венедиктов извинился перед главредом RT за инцидент.

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев раскритиковал Соболь за низость и подлость.