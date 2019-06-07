Канделаки выразила желание «плюнуть мадам Соболь в лицо»

Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала госпитализацию беременной главреда RT Маргариты Симоньян после скандала с журналисткой Любовью Соболь.

«Увидев вчера видео с Маргаритой Симоньян в ленте, любой нормальный человек вздрогнул бы. А потом наверняка захотел бы плюнуть мадам Соболь в лицо или просто дать пощечину со словами «Девочка, проснись», – написала Канделаки в своем Telegram-канале.

«Но мадам не проснется, потому что она brainwashed (с англ. «зомбированная» – прим. ВЗГЛЯД). У нее абсолютно смешаны все понятия о чести, достоинстве и морали, как и у ее патрона. Приди Леша (блогер Алексей Навальный – прим. ВЗГЛЯД) хоть к какой-то власти, 17-й год покажется вам сказкой. Мне он еще 10 лет назад ласково обещал люстрацию и лагеря», – отметила телеведущая.

«Джана, а ты выздоравливай. Нам еще фашистов перевоспитывать)» – заключила она.

Напомним, накануне после встречи с Соболь беременная Симоньян попала в больницу. Венедиктов извинился перед главредом RT за инцидент и позднее рассказал о ее самочувствии.

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев раскритиковал Соболь за низость и подлость.