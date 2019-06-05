Дипломаты ЕС одобрили продление санкций против России по Крыму

Дипломаты Европейского Союза одобрили продление санкций против России по Крыму.

Об этом со ссылкой на агентство Bloomberg сообщает ТАСС.

Напомним, в понедельник в Еврокомиссии предложили продлить «крымские санкции» в отношении России до 23 июня 2020 года.

Стоит отметить, что внутри ЕС все чаще говорят о вреде антироссийских санкций, первые из которых были наложены еще в 2014 году.