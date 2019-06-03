ЕК предложила продлить санкции за Крым

В Еврокомиссии предложили продлить «крымские санкции» против России до 23 июня 2020 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ ЕС.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Между тем, в Европе все чаще говорят о вреде антироссийских санкций, первые из которых были наложены еще в 2014 году.

А французский политический деятель Жульен Рошеди в апреле заявил, что Крым все, включая президента Эммануэля Макрона, считают частью России.