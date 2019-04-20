Во Франции заявили о фактическом признании Крыма частью России

Крым «все», включая президента Франции Эммануэля Макрона, считают частью России, заявил французский политический деятель, член партии «Национальный фронт» с 2006 по 2014 год Жульен Рошеди.

Рошеди назвал антироссийские санкции Запада «лицемерными», а решение об их введении – глупым, передает RT.

«Экономический потенциал действительно велик. Это ведь Черное море – очень интересное место между Россией, Европой и Турцией, с точки зрения экономики это очень важный фактор», – указал политик, отметив, что после введения санкций «потенциал растворился».

«Когда я говорю «лицемерные», я имею в виду, что все – и президент Макрон в том числе, который высказывался по этой теме, – считают Крым русским. Подавляющее большинство населения – это русские, русскоязычные люди, и они хотят быть русскими», – заявил Рошеди.

Он также назвал Крым совершенно русской территорией.

При этом политик высказался за сближение Украины с Евросоюзом.

Ранее сербы призвали Белград признать Крым частью России. В конце марта президент Сербии Александр Вучич заявлял, что Белград не может официально признать Крым российской территорией, так как это поставит под угрозу разрешение ситуации о принадлежности Косова.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос по Крыму «закрыт окончательно».

В марте 2014 года во время референдума 96,77% голосующих жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией. После этого полуостров вернулся в состав России.

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