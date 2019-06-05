Пушков оценил шансы Зеленского в борьбе с «Северным потоком – 2»

Член Совета Федерации Алексей Пушков предположил, что попытки президента Украины Владимира Зеленского противодействовать строительству газопровода «Северный поток – 2» будут тщетными.

«Зеленский идет проторенным путем – намерен вместе с Варшавой бороться с «Северным потоком – 2». Порошенко боролся-боролся – надорвался», – написал политик в Twitter.

По его словам, вместо бесполезной борьбы «Зеленскому лучше бы подумать, как сохранить украинскую ГТС». Пушков добавил, что без российского газа от ее «стратегического значения» «пшик один останется».

Ранее Зеленский заявил, что Киев и Варшава должны совместными усилиями противодействовать проекту газопровода «Северный поток – 2».

В то же время канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поддерживает позицию немецкой промышленности в вопросе необходимости строительства «Северного потока – 2».

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