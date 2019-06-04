Зеленский решил совместно с Польшей бороться с «Северным потоком – 2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Киев и Варшава должны совместными усилиями противодействовать проекту газопровода «Северный поток – 2».

По итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Брюсселе Зеленский отметил, что обе страны должны наладить тесное сотрудничество в сфере энергетики, передает ТАСС.

«Другим важным направлением нашего общего взаимодействия на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности, сохранение стратегической роли украинской газотранспортной системы и противодействие «Северному потоку – 2», – сказал он.

По его словам, на переговорах с польским коллегой было выработано «общее понимание угрозы, которую несет Россия». «Вместе боремся за то, чтобы ЕС оставался единым и солидарным с Украиной в ее борьбе», – добавил Зеленский.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Еврокомиссия, несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС, не сможет помешать строительству газопровода «Северный поток – 2».

Также накануне в Польше призвали нормализовать отношения с Россией, в том числе решить вопрос со строительством «Северного потока – 2», который является «вредным для Украины».

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