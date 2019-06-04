Меркель заявила о поддержке «Северного потока – 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель на конференции федерального союза немецкой промышленности в Берлине заявила, что поддерживает позицию немецкой промышленности в вопросе необходимости строительства «Северного потока – 2».

Ангела Меркель заявила, что отказ от атомной и угольной энергетики «требует нового планирования в энергетической политике, в энергопользовании, которые мы предложим до конца года с целью обеспечить безопасность энергообеспечения», передает РИА «Новости».

«Это требует, чтобы мы переключились на газ как энергоноситель, если мы отказываемся от атомной и угольной энергетики. Поэтому я всегда выступала за то, чтобы, помимо транзита через Украину, «Северный поток – 2», как газопровод, мог быть построен, и здесь у нас общее мнение», – пояснила канцлер Германии.

Ранее Меркель заявила, что Еврокомиссия, несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС, не сможет помешать строительству газопровода «Северный поток – 2».

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