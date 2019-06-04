Режиссер фильма «Защитники» вступился за BadComedian

Режиссер Сарик Андреасян высказался в поддержку российского обозревателя фильмов Евгения Баженова, известного как BadComedian.

В своем Instagram режиссер признал, что Баженов – «талантливый парень», а его критические обзоры на фильмы – «тоже творчество».

Андреасян отметил, что 2019 год – это время, когда у людей есть выбор, что смотреть. При этом своих коллег из кинобизнеса он призвал снимать хорошие фильмы.

«Я бы просто в принципе призвал всех и в кинобизнесе, и во всей шоу-индустрии научиться одной простой вещи – самоиронии», – сказал режиссер, попросив оставить парня в покое.

Фильмы Андреасяна неоднократно становились объектом обзоров Баженова. Одним из таких фильмов стала лента «Защитники» о российских супергероях.

Ранее BadComedian оценил вероятность закрытия своего YouTube-канала.

Напомним, видеоблогер BadComedian собрался закрыть канал из-за иска кинокомпании Kinodanz, которая обвинила его в нарушении норм цитирования в обзоре киноленты «За гранью реальности» и потребовала один миллион рублей.

После этого за блогера вступилась Ксения Собчак, а Тина Канделаки предложила купить канал BadComedian.