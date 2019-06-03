Видеоблогер BadComedian собрался закрыть канал из-за иска кинокомпании

Российский обозреватель фильмов BadComedian (Евгений Баженов) не исключил закрытия своего канала на YouTube из-за обвинений в нарушении авторских прав кинокомпании Kinodanz, потребовавшей в качестве компенсации 1 млн рублей после появления в Сети обзора видеоблогера на фильм «За гранью реальности».

«Не закрыть ли мне канал? Потому что уже полгода меня судят – судебные тяжбы идут с начала 2019 года. Дело в том, что за нарушение авторских прав на меня в суд подала кинокомпания Kinodanz, которая заявляет, что своим обзором я нарушил объемы цитирования», – говорится в видеоролике BadComedian, размещенном на его официальной странице YouTube.

По мнению блогера, в российском законодательстве точной информации о нормах цитирования нет, что делает ситуацию противоречивой, передает РИА «Новости».

Кроме того, Баженова возмутило, что производство фильмов кинокомпании Kinodanz финансировало министерство культуры России. «Мы все должны иметь право высказывать свое мнение, особенно когда критикуем то, что снято за наши деньги», – считает BadComedian.

Ранее блогер Badcomedian резко раскритиковал выдвижение «Собибора» на «Оскар».