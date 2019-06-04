Канделаки предложила купить критикующий Минкультуры канал BadComedian

Глава «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала ситуацию с компанией Киноdanz, которая обвинила блогера BadComedian (Евгения Баженова) в нарушении авторских прав и потребовала взыскать с него один миллион рублей.

Канделаки напомнила, что обзор BadComedian «носит уничижительный характер, а деньги на фильм выделял Фонд кино». Однако, по ее мнению, иск не снимет вопросов, поставленных в обзоре фильма.

Канделаки считает, что «лоббизм, в котором преуспевает «Киноdanz», все-таки требует тишины, а не таких вот топорных ходов».

«Разумеется, закрывать канал не стоит. Более того, я с удовольствием готова приобрести канал BadComedian и покрыть все возможные издержки, которые не в первый раз сыплются на талантливого автора. Женя, может быть, и не самый тонкий критик, но политику Министерства культуры в части выделения денег на кинематограф можно как минимум назвать очень спорной», – написала она в Telegram.

Канделаки также посоветовала истцам, которые «так по-советски кичатся своими связями «наверху», почитать про «эффект Стрейзанд».

«На каждый роток не накинешь платок, господа. Особенно в наше суперпрозрачное время», – заключила она.

Ранее за блогера вступилась Ксения Собчак, так как BadComedian не исключил закрытия своего канала на YouTube из-за обвинений в нарушении авторских прав кинокомпании Kinodanz.