Собчак вступилась за критиковавшего российские фильмы блогера BadComedian

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что поддерживает российского обозревателя фильмов BadComedian (Евгения Баженова) в ситуации с выдвинутыми против него обвинениями в нарушении авторских прав.

Собчак написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня», что она «с ужасом» наблюдает «за развитием ситуацию вокруг талантливейшего киноблогера Bad Comedian», чьи ролики она давно смотрит.

По ее мнению, Баженова «прессуют за критику (...) не очень хороших фильмов, в (производство) которых вложился Минкульт».

«Ау, чиновники, да BadComedian популяризовал российское кино, благодаря ему наши фильмы смотрят и обсуждают. Остановитесь», – призвала Собчак.

Ранее стало известно, что блогер BadComedian не исключил закрытия своего канала на YouTube из-за обвинений в нарушении авторских прав кинокомпании Kinodanz.

Ранее Баженов резко раскритиковал выдвижение фильма «Собибор» на «Оскар».