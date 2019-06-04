BadComedian оценил вероятность закрытия YouTube-канала

Российский обозреватель фильмов BadComedian (Евгений Баженов) считает, что канал могут закрыть, хотя судебные разбирательства, скорее всего, затянутся.

«У меня напрямую нет никакого конфликта с Минкультом, а есть с [кинокомпанией] Kinodanz. По их мнению, я нарушил допустимые объемы цитирования, хотя в законодательстве нет никакого определения на этот счет», – сказал Баженов телеканалу «360».

Он уточнил, что ответ на вопрос о закрытии YouTube-канала зависит от принятого по иску от Kinodanz решения суда.

«Если суд создаст прецедент и все это закончится нехорошим образом, а YouTube примет сторону суда и прилетит страйк на канал, который они уже бросили в июне 2018 года. После чего они (Kinodanz – прим. ред.) подают другой иск на фильм, который я обозревал, и, допустим, еще на один обзор, который к ним не имеет никакого отношения, но там есть кадры их фильма с той же формулировкой», – преположил BadComedian, отметив, что при имеющемся прецеденте суд может и дальше пойти по этому сценарию.

Он предположил, что разбирательство затянется, но перспектива на удаление есть.

Баженов также рассказал, что уже «сталкивался» с Минкультуры, которое выделило средства на фильм «Кавказская пленница».

«Я сделал разгромный обзор, после которого у людей возникли вопросы к министерству в первую очередь, почему спонсируется подобное кино. Тогда министр культуры Владимир Мединский тоже задал вопрос, почему выдаются деньги. И после этого выдаваться деньги данному режиссеру перестали», – вспомнил Баженов, уточнив, что тогда получил один звонок с обещанием «проломить» голову, но на этом дело и кончилось.

А в этой ситуации представители Kinodanz в разговоре с менеджером блогера заявили, что за ними стоят «серьезные люди».

Напомним, видеоблогер BadComedian собрался закрыть канал из-за иска кинокомпании Kinodanz, которая обвинила его в нарушении норм цитирования в обзоре киноленты «За гранью реальности» и потребовала один миллион рублей.

После этого за блогера вступилась Ксения Собчак, а Тина Канделаки предложила купить канал BadComedian.