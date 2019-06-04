Генпрокурору США пригрозили тюрьмой за сокрытие деталей доклада Мюллера

Палата представителей Конгресса США намерена рассмотреть вопрос о привлечении генпрокурора США Уильяма Барра к ответственности за неуважение к законодательной власти из-за отказа предоставить конгрессменам полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщила The Hill.

По сведениям источников издания в Демократической партии, голосование назначено на 11 июня, передает ТАСС.

Отказ выполнить письменные требования Конгресса США в Соединенных Штатах считается неуважением к законодательной власти и является уголовным преступлением, за которое может быть назначен штраф до 100 тыс. долларов и тюремное заключение сроком до года.

В случае одобрения резолюции, юридический комитет Палаты представителей получит возможность обратиться в суд, который может обязать Барра выполнить требования законодателей или выдвинуть против него обвинения.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси заявила о недоверии генпрокурору Соединенных Штатов в связи с тем, как он изложил основные заключения доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Более того, Пелоси допустила возможность импичмента Дональда Трампа.

Глава Белого дома, в свою очередь, обвинил Хиллари Клинтон, Национальный комитет Демократической партии США и «грязных копов» в преследовании американского президента.

Напомним, Мюллер не обнаружил сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и Россией. При этом представители Демократической партии США в Конгрессе остались не удовлетворены основными выводами расследования.

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