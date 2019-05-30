Демократы собрались инициировать процедуру импичмента Трампа

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и глава юридического комитета Джерролд Надлер, являющиеся представителями Демократической партии, заявили, что не исключают возможности начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

«Что касается вопроса импичмента [президента США Донльда Трампа], возможны все варианты развития событий, ничего не надо исключать», – приводит ТАСС слова Надлера, прокомментировавшего заявление спецпрокурора Роберта Мюллера.

При этом Пелоси, по сообщению телеканала CNN, подчеркнула необходимость наличия «железных аргументов», которые убедили бы законодателей-республиканцев.

Накануне спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший приписываемое России вмешательство в американские выборы, заявил об отставке, сообщив о решении уволиться из Министерства юстиции, «чтобы вернуться к частной жизни». Он также признался, что не рассматривал возможность выдвижения обвинений в адрес президента США.

Невозможность выдвижения обвинений в адрес президента США Мюллер объяснил «давно устоявшейся практикой», согласно которой действующий глава Белого дома не может быть обвинен в совершении преступлений в период нахождения на своем посту.

На прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп разрешил Министерству юстиции США рассекретить любую информацию, касающуюся изучения обстоятельств начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, «чтобы все американцы узнали правду о произошедших событиях». Ранее Трамп обвинил Хиллари Клинтон, Национальный комитет Демократической партии США и «грязных копов» в преследовании американского президента.