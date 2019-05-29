Спецпрокурор Мюллер заявил об отставке

Расследовавший якобы «вмешательство России» в американские выборы спецпрокурор Роберт Мюллер объявил, что закрывает свой офис и уходит из минюста США.

«Мы официально закрываем офис спецпрокурора, и я ухожу из Минюста, чтобы вернуться к частной жизни», – передает его слова ТАСС.

Он также признался, что не рассматривал возможность выдвижения обвинений в адрес президента США Дональда Трампа в ходе своего расследования.

«Мы не вынесли суждения по поводу того, совершил ли президент преступление. Президент, согласно давно устоявшейся в министерстве юстиции практике, не может быть обвинен в совершении преступлений в тот период, когда он находится на своем посту. Такой шаг противоречил бы конституции даже в том случае, если бы обвинения были выдвинуты втайне», – сказал Мюллер.

По его словам, аппарат спецпрокурора входит в структуру минюста, поэтому команда, занимавшаяся расследованием, руководствовалась правилами министерства.

«Вопрос о выдвижении обвинений в отношении президента не та возможность, которую мы рассматривали», – заявил он.

Глава Белого дома Дональд Трамп ранее разрешил минюсту США рассекретить любую информацию, касающуюся изучения обстоятельств начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Он заявил, что все американцы должны «узнать правду о произошедших событиях».