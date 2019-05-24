Трамп решил раскрыть американцам правду о расследовании Мюллера

Глава Белого дома Дональд Трамп разрешил Министерству юстиции США рассекретить любую информацию, касающуюся изучения обстоятельств начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, «чтобы все американцы узнали правду о произошедших событиях», сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По словам Сандерс, в четверг «Трамп поручил разведывательному сообществу незамедлительно и всесторонне сотрудничать с расследованием генерального прокурора» Соединенных Штатов Уильяма Барра с целью выявления обстоятельств начала разбирательства Мюллера о приписываемом сговоре с Россией, передает ТАСС.

«Генеральному прокурору также были переданы все полномочия по рассекречиванию информации, относящейся к этому расследованию, в соответствии с давно установленными стандартами работы с секретной информацией», – сообщила пресс-секретарь Белого дома.

«Сегодняшнее решение способствует тому, чтобы все американцы узнали правду о произошедших событиях и предпринятых во время последних президентских выборов действиях, а также восстановили доверие к нашим государственным институтам», – заключила Сандерс.

В ходе нового расследования Минюст США должен выяснить, не совершили ли ошибку сотрудники ФБР, которые во время предвыборной гонки 2016 года обратились в суд за специальным ордером, дающим право осуществлять наблюдение за Картером Пейджем, который в то время являлся советником предвыборного штаба Трампа.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил об отсутствии влияния России на итог американских выборов 2016 года, он также обвинил Хиллари Клинтон, Национальный комитет Демократической партии США и «грязных копов» в преследовании американского президента.

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