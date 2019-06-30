Макрон пообещал приехать на 75-летие Победы в Москву

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принял приглашение российского лидера Владимира Путина и приедет в 2020 году на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

«Да, я буду там. Господин Путин меня пригласил, и я буду там», – передает его слова «Интерфакс».

Он отметил, что в Европе «многим обязаны России и тем, кто сопротивлялся».

В пятницу Путин на саммите G20 пригласил Макрона на мероприятия по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне. Также приглашение получил президент США Дональд Трамп.