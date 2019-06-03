Мэр Таллина не захотел называть улицу в честь Немцова

Переименовывать одну из улиц или площадей Таллина в честь российского политика Бориса Немцова не нужно, считает мэр Таллина Михаил Кылварт.

«Название площади Суургильди устраивало предыдущие поколения, подходит оно и нам. К тому же не вполне ясно, какова такая особенная связь Бориса Немцова с Таллином. И я полагаю, что многие жители не только Таллина, но и всей страны, со мной в этом согласятся», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что не видит причин для замены красивого исторического названия «политически конъюнктурным». Также Кылварт указал, что Старый город Таллина находится под охраной ЮНЕСКО.

«В этом году Таллин отмечает 800-летие первого письменного упоминания города. Исторические названия являются столь же важной частью наследия Старого города, как и стены, башни, ворота и булыжные мостовые», – сказал мэр города.

Ранее с предложением назвать одну из улиц или площадей Таллина именем Немцова выступила фракция реформистской партии в Таллинском городском собрании. Было предложено дать его имя площади Суургильди в Старом городе.

Отметим, что 15 марта сквер имени Бориса Немцова открыли в Киеве. В столице Украины также есть улица Немцова. Скверы его имени также появились около российских посольств в Вашингтоне и Вильнюсе.