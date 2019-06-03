Песков назвал закон об устойчивом Рунете мерой предосторожности

Закон об устойчивом Рунете позволит России сохранить независимость в сфере интернета в условиях существующих рисков отключения страны от глобальной Сети, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли возможны попытки отключить Россию от глобальной инфраструктуры интернета, Песков заявил: «У нас есть все основания так думать».

«Мы понимаем, что нам нужно быть самодостаточными, независимыми на всех фронтах. Это относится в том числе и к сфере интернета. Это глобальная информационная среда, но, к сожалению, мы живем в мире, где отдельные страны способны поставить под угрозу международное право. Мы обязаны принять меры предосторожности», – отметил пресс-секретарь президента в программе SophieCo на телеканале RT.

Представитель Кремля напомнил, что против России направлены санкции США, а также звучали угрозы отключить страну от международных банковских систем. «Сегодня мы стали свидетелями другой ситуации: китайскую компанию пытаются отключить от обновлений американской операционной системы – они станут недоступны на устройствах этой компании», – отметил он, передает ТАСС.

«Мы наблюдаем, как разворачиваются торговые войны, мы сталкиваемся с угрозами. Мы видим последствия противозаконных действий», – добавил Песков.

Для иллюстрации таких противозаконных действий он предложил посмотреть, в частности, на то, что сегодня происходит с Ираном, Китаем, что было предпринято в недавнем прошлом в отношении России.

В конце мая Песков объяснил необходимостью защитить интересы России подготовку Минкомсвязью проекта постановления правительства о безопасной и устойчивой работе Рунета.

Президент Владимир Путин подписал 1 мая закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ был подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре прошлого года Стратегии национальной кибербезопасности США. Законом, в частности, предусматривается, что операторов связи освободят от обязанности ограничивать доступ к сайтам с запрещенными данными, если они установят техсредства противодействия угрозам.

В поддержку закона о надежном Рунете высказался дизайнер Артемий Лебедев. «Понятно, что этот закон придумал какой-то умный человек, который заранее спрогнозировал, что вообще может быть», – заявил Лебедев.

Гендиректор РАЭК Сергей Плуготаренко, комментируя дискуссии вокруг закона об устойчивости Рунета, заявил газете ВЗГЛЯД, что документ призван обеспечить отказоустойчивость внутренней сети, инфраструктуры и базирующихся на них российских интернет-ресурсов в случае «внешних проблем».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, когда и как заработает система защиты Рунета.