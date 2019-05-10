Артемий Лебедев поддержал закон о надежном Рунете

Дизайнер Артемий Лебедев высказался в поддержку закона о надежном Рунете.

«Понятно, что этот закон придумал какой-то умный человек, который заранее спрогнозировал, что вообще может быть. Он подстелил соломку на тот случай, если подует ветер и нам придется упасть, чтобы было не очень больно. С точки зрения управления – это абсолютно адекватное решение», – заявил Лебедев на своем YouTube-канале.

Он также добавил, закон – это реальная мера страховки в ситуации, когда России постоянно грозят санкциями.

«Если с нами перестанут все разговаривать, мы хотя бы сами не пропадем внутри себя», – заключил Лебедев.

Напомним, 1 мая Владимир Путин подписал закон о надежном Рунете, который направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.