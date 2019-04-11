Эксперт рассказал, когда и как заработает система защиты Рунета

«Мы с вами коммуницируем и решаем ключевые вопросы, связанные с документами и госуслугами, пользуемся сервисами через приложения и платформы, которые так или иначе связаны с интернетом. От бесперебойной работы Сети напрямую зависят жизненно важные вопросы», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Института развития интернета Сергей Петров. В четверг Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на обеспечение надежной работы отечественного сегмента интернета.

Директор Института развития интернета Сергей Петров назвал абсолютно адекватной и своевременной мерой принятие законопроекта о надежном Рунете. «Эта мера вызвана обстановкой в мире. Большинство стран уже отреагировали. Так или иначе уже существуют законопроекты, которые обеспечивают устойчивость региональных доменных зон», – отметил Петров.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг Госдума приняла во втором – ключевом – чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Ожидается, что третье чтение состоится 16 апреля.

По словам эксперта, в России создается система, которая обеспечит бесперебойность работы и функциональность ключевых сервисов, «которые напрямую пронизывают всю нашу бытовую жизнь». «Мы с вами коммуницируем и решаем ключевые вопросы, связанные с документами и госуслугами, пользуемся разными сервисами через приложения и платформы, которые так или иначе связаны с интернетом. От бесперебойной работы Сети напрямую зависят жизненно важные вопросы», – пояснил эксперт.

Петров особо отметил, что создаваемая система начнет эффективно функционировать сразу после запуска. Напомним, что вступление закона в силу намечено на ноябрь 2019 года, за исключением положений о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен, которые вступят в силу с 1 января 2021 года.

Мониторинговый центр будет координировать вопросы, связанные с решением задач управления и взаимодействия между операторами и всеми участниками Сети. «Также это позволит получить полную информацию о том, в каком состоянии находятся сети и что необходимо сделать, чтобы обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры», – напомнил собеседник.

Другим важным аспектом законопроекта Петров назвал перемещение корневых серверов, на которых хранятся существенные объемы данных о гражданах России. «Многие серверы сейчас находятся вне пределов Российской Федерации. В случае их нахождения в России будет намного легче обеспечивать их бесперебойную работу», – подчеркнул он.

В ходе проработки законопроекта было принято несколько изменений. Ряд поправок ко второму чтению защищают потребителей в случае инцидентов с перебоями в связи. «На наш взгляд, это верный шаг к развитию функционального, существенного с точки зрения влияния на ВВП, экономику, сегмента российского рынка», – подытожил Сергей Петров.

В первом чтении законопроект о защите Рунета был одобрен Госдумой в феврале. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа. В частности, проект предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет обеспечивать доступность услуг связи в России при любых «экстраординарных» ситуациях, а также координировать усилия операторов в подобных ситуациях.

Согласно поправкам, информация госорганов и госпредприятий в Сети будет дополнительно защищена шифрованием, а операторов связи освободят от обязанности ограничивать доступ к сайтам с запрещенными данными, если они установят техсредства противодействия угрозам. При этом Роскомнадзор обяжут отвечать на запросы операторов связи о том, были ли сбои в интернете вызваны работой технических средств противодействия угрозам.

Внутренние сети, не имеющие выхода в интернет, не подпадают под действие проекта.

Согласно одной из поправок, предложенной правительством, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по согласованию с ФСБ утверждает требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком, «которые включают в себя, в том числе требования к обеспечению устойчивого функционирования технических и программных средств связи, сооружений связи».