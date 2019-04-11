Госдума одобрила в основном чтении проект об устойчивой работе Рунета

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.

После голосования слово взял глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин, передает РИА «Новости».

«Комитет просит включить данный законопроект в проект порядка работы Государственной думы на 16 апреля для рассмотрения его в третьем чтении», – заявил он.

Также Левин заявил при обсуждении законопроекта во втором чтении, что «абсолютно независимая социологическая компания, которая мониторит интернет, оценила потери», которые понесет экономика России «от того, что один день интернет работать не будет» – это 20 млрд рублей, сообщает ТАСС.

«А сегодня те средства, которые закладываются (на реализацию законопроекта о надежном Рунете), речь идет о порядка 20–30 млрд рублей всего на обеспечение стабильной работы (интернета в России) в случае воздействия таких угроз в целом», – добавил он.

Законопроект о защите Рунета был одобрен Госдумой в феврале в первом чтении. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.

В частности, проект предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет обеспечивать доступность услуг связи в России при любых «экстраординарных» ситуациях, а также координировать усилия операторов в подобных ситуациях.

Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин сообщал, что поправками ко второму чтению вступление в силу закона о Рунете перенесено на ноябрь 2019 года, за исключением положений о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен, которые вступят в силу с 1 января 2021 года.

Кроме того, согласно поправкам, информация госорганов и госпредприятий в Сети будет дополнительно защищена шифрованием, а операторов связи освободят от обязанности ограничивать доступ к сайтам с запрещенными данными, если они установят техсредства противодействия угрозам.

При этом Роскомнадзор обяжут отвечать на запросы операторов связи о том, были ли сбои в интернете вызваны работой технических средств противодействия угрозам.

Отмечается, что внутренние сети, не имеющие выхода в интернет, не подпадают под действие проекта.

Согласно поправке ко второму чтению, инициированной кабмином, порядок установки, эксплуатации и модернизации в сети оператора связи технических средств противодействия угрозам утверждается правительством России. Второй поправкой кабмина определяется, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по согласованию с ФСБ утверждает требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком, «которые включают в себя, в том числе требования к обеспечению устойчивого функционирования технических и программных средств связи, сооружений связи».

Как следует из подготовленного ко второму чтению проекта, Роскомнадзор координирует обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета на территории России.

Отметим, что ВЦИОМ провел опрос на тему «Независимый от США интернет: иллюзия или реальность?». Из опроса следует, что предложение России о создании независимого интернета в рамках границ стран–членов БРИКС нашло поддержку 58% россиян, против выступили 29%.

49% россиян считают, что отдельный интернет стран БРИКС повысит уровень безопасности данных граждан страны и лучше защитит от международных хакеров. 41% опрошенных опасается ограничения доступа к ресурсам глобального интернета, если эта инициатива будет реализована.

При этом 42% россиян согласны с тем, что интернет используется зарубежными странами против России. С утверждением, что интернет является угрозой политической стабильности в стране, согласны 24% россиян.