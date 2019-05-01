Путин подписал закон о надежном Рунете

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о надежном Рунете, который направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Закон предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Центр обеспечит доступность услуг связи в России при любых «экстраординарных» ситуациях.

Предусматривается, что в случае возникновения угроз стабильной работе интернета в России ведомство «может осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования». При этом правительство будет определять виды угроз и меры по их устранению.

Авторами выступили глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.

Закон вступит в силу в ноябре этого года. Госдума приняла законопроект в третьем чтении 16 апреля, Советом Федерации он был одобрен 22 апреля.

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