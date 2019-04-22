Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете

Члены Совета Федерации одобрили закон о надежном Рунете, который направлен на защиту устойчивой работы интернета в стране в случае угрозы его функционированию из-за рубежа.

Этот документ, в частности, предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Центр обеспечит доступность услуг связи в России при любых «экстраординарных» ситуациях, также он будет координировать усилия операторов в подобных ситуациях, передает РИА «Новости».

Закон вступит в силу в ноябре этого года. Положения о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен в этом документе вступят в силу с 1 января 2021 года.

Теперь документ поступает на подпись президенту.

Ранее законопроект поддержал профильный комитет Совфеда.

Госдума приняла законопроект в третьем чтении 16 апреля. Авторами выступили глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.