Комитет Совфеда поддержал закон о надежном Рунете

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству в пятницу поддержал законопроект об обеспечении надежной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Профильный комитет рекомендовал верхней палате парламента одобрить его на пленарном заседании 22 апреля, передает ТАСС.

Госдума приняла законопроект в третьем чтении 16 апреля. Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.

Согласно документу, отвечать за «координацию обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации сети Интернет» будет Роскомнадзор. Предусматривается, что в случае возникновения угроз стабильной работе интернета в России ведомство «может осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования». При этом правительство будет определять виды угроз и меры по их устранению.

В случае окончательного одобрения Советом Федерации и подписания закона президентом, он вступит в силу с ноября 2019 года за исключением положений о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен, которые начнут действовать 1 января 2021 года.