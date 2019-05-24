В Кремле назвали реальными опасности для Рунета из-за рубежа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил необходимостью защитить интересы России подготовку Минкомсвязью проекта постановления правительства о безопасной и устойчивой работе Рунета.

«Резервирование внутренних, суверенных мощностей – это необходимые действия для защиты собственных интересов», – заявил Песков, комментируя публикацию документа.

По его словам, смысл этого документа заключается в том, чтобы обезопасить российскую сеть в случае недружественных шагов из-за границы. Песков подчеркнул, что «опасность таких шагов носит не только чисто гипотетический характер». Представитель Кремля указал на подобные риски, в частности, в рамках торговых войн, которые несут в себе системные опасности, причем не только для участников этих трений, но и для экономик всего мира, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о рисках, связанных с неопределенностью ряда формулировок этого документа, Песков указал, что «это вопрос правоприменительной практики, здесь лучше обращаться к экспертам».

Ранее стало известно, что Минкомсвязи подготовила порядок централизованного управления сетью связи общего пользования в рамках закона об устойчивом Рунете, передает РИА «Новости». Документ определяет виды угроз, при которых будет приниматься централизованное управление связью. К ним относятся угрозы целостности (невозможность установить соединение между пользователями), угрозы устойчивости (нарушение работы сети при отказе части оборудования, природных или техногенных катастрофах) и угрозы безопасности (попытки взломать оборудование провайдеров или оказать дестабилизирующее внутреннее или внешнее информационное воздействие на сети связи).

Президент Владимир Путин подписал 1 мая закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ был подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре прошлого года Стратегии национальной кибербезопасности США. Законом, в частности, предусматривается, что операторов связи освободят от обязанности ограничивать доступ к сайтам с запрещенными данными, если они установят техсредства противодействия угрозам.

В поддержку закона о надежном Рунете высказался дизайнер Артемий Лебедев. «Понятно, что этот закон придумал какой-то умный человек, который заранее спрогнозировал, что вообще может быть», – заявил Лебедев.

Гендиректор РАЭК Сергей Плуготаренко, комментируя дискуссии вокруг закона об устойчивости Рунета, заявил газете ВЗГЛЯД, что документ призван обеспечить отказоустойчивость внутренней сети, инфраструктуры и базирующихся на них российских интернет-ресурсов в случае «внешних проблем».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, когда и как заработает система защиты Рунета.

Тем временем министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei в черный список, обвинив ее в «деятельности, противоречащей национальной безопасности США». В связи с этим американские IT-компании приостановили поставки программного обеспечения и оборудования этой китайской компании. В ответ китайская корпорация анонсировала создание операционной системы на замену Android. С аналогичным предложением выступили и в России.