Huawei анонсировал создание операционной системы на замену Android

Компания Huawei заявила, что может вывести на рынок свою операционную систему осенью этого года, заявил исполнительный директор китайской фирмы, исполнительный директор по потребительскому сектору Юй Чэндун.

«Самое ранее – этой осенью, а самое позднее – весной следующего года собственная ОС Huawei может появиться на рынке», – передает его слова ТАСС.

19 мая сообщалось, что министерство торговли США намерено внести китайскую компанию Huawei в черный список. Ее обвинили в «деятельности, противоречащей национальной безопасности США».

Позже американские IT-компании приостановили поставки программного обеспечения и оборудования китайской компании Huawei.

Huawei призвала Европу не поддаваться давлению США. При этом во вторник она получила временную генеральную лицензию, которая позволяет китайской компании ограниченно продолжить работу в США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об американских санкциях против крупнейшего китайского производителя мобильных устройств Huawei.