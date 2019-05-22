Луговой предложил создать российский аналог Android

«Нашей стране нужно заняться созданием собственной операционной системы для смартфонов», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Луговой, комментируя введение правительством США санкций против китайской компании Huawei.

«Действия США в отношении Китая и Huawei – это наглядный пример того, что недавно принятый Госдумой и подписанный президентом закон об устойчивом интернете показал свою актуальность», – сказал депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой.

«Всяческие запреты США наносят вред не только компаниям, но и пользователям. Надо учитывать такую практику – и в такой обстановке любое уважающее себя государство, которое беспокоится о своих гражданах и своей безопасности, должно стремиться к созданию и развитию собственных операционных систем, программ и всего того, что нужно гражданам в работе с интернетом», – продолжил собеседник.

«Мы давно говорим об импортозамещении, и в России, думаю, уже ведется работа над подобными проектами. Но это, скорее, вопрос инвестиций бизнеса. Государство должно создавать максимально благоприятные условия для продвижения технологий такого рода», – добавил Луговой.

Ранее министерство торговли США решило внести китайскую компанию Huawei в черный список, обвинив ее в «деятельности, противоречащей национальной безопасности США».

Позже американские IT-компании приостановили поставки программного обеспечения и оборудования этой китайской компании.

Правда, уже во вторник власти США немного отыграли назад, выдав китайской корпорации временную генеральную лицензию, которая позволяет ей ограниченно продолжить работу в США.

В ответ на угрозы санкций Huawei призвала Европу не поддаваться давлению США. Также эта китайская корпорация анонсировала создание операционной системы на замену Android.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об американских санкциях против Huawei.

Напомним, ранее президент Владимир Путин подписал федеральный закон о надежном Рунете, который направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Соавтором законопроекта был депутат Госдумы Андрей Луговой.