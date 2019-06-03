Аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ полуголой подруги русского пранкера заблокировали

Администрация Instagram заблокировала аккаунт американской модели и блогера Кинси Волански, которая выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов.

Число подписчиков Волански в Instagram, где она выложила видео своего поступка, за сутки выросло с 300 тысяч до 2,5 миллионов, отмечает РИА «Новости».

Сейчас аккаунт уже заблокирован.

«Когда количество подписчиков растет до 2,5 млн за ночь, а затем тебя взламывают. Просто беги, Кинси. Это какие-то эмоциональные американские горки», – написала Волански в Twitter.

Напомним, во время финального матча футбольной Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» в Мадриде на поле выбежала полуголая американская актриса и модель Кинси Волански, которая является подругой русского блогера из США Виталия Здоровецкого.

2 июня она опубликовала на своей странице в Instagram видео забега на поле, объяснив в комментарии свои действия. «Делайте сумасшедшие вещи, которые запомните навсегда», – написала она.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» из-за поступка девушки был прерван. Нарушительницу поймали стюарды, после чего ее отправили в подтрибунное помещение.

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