Полуголая подруга русского пранкера выбежала на поле во время финала ЛЧ

Во время финального матча футбольной Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» в Мадриде на поле выбежала полуголая американская актриса и модель Кинси Волански, сообщают СМИ.

Как пишет «Чемпионат», к случившемуся может быть причастен русский блогер из США Виталий Здоровецкий, который за день до матча опубликовал видео с Волански, пообещав сюрприз.

Девушка часто снимается для обложек мужских журналов.

При этом Mirror называет Волански «русской моделью».

«Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» со счетом 2:0, передает ТАСС.

Напомним, сам Здоровецкий выбегал на поле в финале чемпионата мира 2014 года.

Здоровецкий стал известен благодаря розыгрышам простых прохожих, видеозаписи с которыми он выкладывает на сайт YouTube.