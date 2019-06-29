Роспотребнадзор задержал пассажиров рейса из Грузии из-за проверки температуры

Роспотребнадзор устроил проверку пассажиров рейса Батуми – Москва после приземления в Домодедово, из-за чего люди некоторое время были вынуждены сидеть в самолете.

Целью досмотра было выявить пассажиров с высокой температурой, передает «Интерфакс».

«В целях предотвращения ввоза и распространения на территории Российской Федерации инфекционных заболеваний сотрудниками пункта санитарно-карантинного контроля в аэропорту Домодедово осуществлялся досмотр воздушного судна, прибывшего рейсом Батуми – Москва «Уральских авиалиний» в 15:56», – говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

В результате осмотра медики выявили на борту ребенка с температурой 38 градусов, после чего вызвали на борт врача медпункта аэропорта.

Отмечается, что ребенку поставили диагноз – фарингит, однако от госпитализации родители отказались. Других случаев не зафиксировано.

Как отметили в Роспотребнадзоре, проверка заняла не более 30 минут, а все действия сотрудников проводились в рамках международных медико-санитарных правил.

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