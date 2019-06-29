Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что не имеет серьезных проблем со здоровьем, комментируя недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий.

Меркель заявила журналистам в ходе саммита G20 в японской Осаке, что она уверена: «как это появилось, так само и пройдет», передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

«Ничего особенного рассказать не могу. Я чувствую себя хорошо», – добавила она.

Напомним, Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. На опубликованной видеозаписи заметно, как канцлер пытается унять дрожь. Тогда она объясняла свое состояние обезвоживанием.

При этом Зеленский не предпринял никаких попыток помочь канцлеру Германии, за что подвергся резкой критике.

После Меркель испытала приступ сильной дрожи во время приема у президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Профессор кафедры нервных болезней ММА им. Сеченова Ольга Воробьева рассказала газете ВЗГЛЯД, что могло стать причиной приступа сильной дрожи у Ангелы Меркель.