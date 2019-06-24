Орешкин отреагировал на пересмотр демографического прогноза ООН по России

Министр экономического развития Максим Орешкин прокомментировал новый демографический прогноз ООН по России, связав изменения в лучшую сторону с результатами социально-экономической политики России за последние 15 лет.

«Открыл прогноз (ООН) 2003 года. Тогда нам пророчили к 2050 году 101,5 млн человек. Сейчас к тому же году пророчат уже 135,8 млн. Результат социально-экономической политики за последние 15 лет – плюс 34,3 млн человек. Очень неплохо – надо продолжать работать!» – написал министр в Facebook.

По данным нового прогноза ООН, население России к 2050 году достигнет 135,8 млн человек, однако к 2060 году снизится до 132,7 млн человек, передает РБК.

Ранее сообщалось, что к 2050 году общая численность населения планеты увеличится с 7,7 млрд до 9,7 млрд человек, а к концу 2100 года – до 11 млрд человек.