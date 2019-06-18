ООН предсказала сокращение численности жителей России ниже 100 млн

ООН подготовила демографический доклад, согласно которому число жителей России через 59 лет (к 2078 году) может сократиться до 100 млн человек.

Демографический доклад ООН рассчитан до 2100 года. Согласно его данным, к этому времени в России будут проживать 83,7 млн человек, передает «Коммерсант».

В докладе есть и оптимистичный прогноз – увеличение числа жителей до 160 млн человек. На данный момент в стране проживает 145,8 млн человек.

Также в докладе говорится об уменьшении рождаемости с 9,29 млн до 7,08 млн в 2030-2035, однако после этого ожидается рост. В свою очередь средняя продолжительность жизни в России будет ниже, чем в других странах на 0,4 до 2040 года.

Однако эксперты отметили, что к 2050 году общая численность населения планеты увеличится с 7,7 млрд до 9,7 млрд человек, а к концу 2100 года – до 11 млрд человек. Причем лидером стран по количеству населения может стать Индия.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил, что уровень рождаемости в 2018 году снизился на 5,4%.