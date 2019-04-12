В России снизилась рождаемость

В 2018 году число новорожденных в России составило 1,604 млн, что на 90 тыс. меньше, чем годом ранее; таким образом, уровень рождаемости снизился на 5,4%, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.

«Это очень неприятно, безусловно, мы будем предпринимать все усилия для того, чтобы эту тенденцию переломить», – приводит его слова ТАСС.

Топилин подчеркнул, что демографический пакет, вступивший в силу в 2018 году, уже имеет позитивные результаты. По словам министра, предстоит прорабатывать все новые и новые меры по усилению поддержки семей при рождении детей.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что самый высокий уровень смертности в 2018 году зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, передает РИА «Новости».

В начале апреля Голикова сообщала, что с 2005 года смертность в стране снизилась на 23%.

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