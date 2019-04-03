Смертность в России с 2005 года снизилась на 23%

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова сообщила, что с 2005 года смертность в стране снизилась на 23%.

Перед стартом национального проекта «Здоровье» в 2005 году в России смертность составляла 16,1 человека на 100 тыс. населения, сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

По словам вице-премьера, за 14 лет упала смертность в результате ДТП, от сердечно-сосудистых заболеваний и туберкулеза.

«На самом деле мы снизили смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 37%, вследствие ДТП на 54,5%, от туберкулеза в четыре раза. Существенно снизили до 5,1 младенческую смертность», – сообщила Голикова.

Она отметила, что с 2005 года средняя продолжительность жизни россиян выросла более чем на семь лет. Также Голикова сказала, что естественный прирост населения ожидается к 2023 году.

«Несмотря на снижение рождаемости, мы имеем опыт и потенциал, чтобы добиться этой цели», – заявила она.

Росстат сообщал, что в январе показатели смертности превысили показатели рождаемости в 1,4 раза.

Ранее Голикова заявляла об увеличении возраста, в котором россиянки рожают первого ребенка.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова говорила о существенном снижении мужской смертности через пять лет.