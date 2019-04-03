Голикова заявила, что россиянки стали рожать гораздо позже

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что возраст, в котором россиянки рожают первого ребенка, увеличился за последние несколько лет.

«Сейчас преимущественный возраст рождения первого ребенка – 25-34 года. Это значит, что количество женщин, которые могут родить второго и третьего ребенка, существенно сокращается», – сообщила Голикова, передает «Интерфакс».

При этом смертность в 2018 году выросла в 32 регионах России, численность населения сократилась на 99,7 тыс. человек, добавила вице-премьер, сообщает ТАСС.

«Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности. Однако должна сказать, что за 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла», – заявила она.

Также Голикова отметила, что смертность среди россиян, проживающих на селе, на 14% выше, чем среди городских жителей.

При этом она отметила, что для повышения уровня медицинской помощи сельскими жителями и обеспечения медпомощью всех населенных пунктов в 2019 году введут в эксплуатацию дополнительно 350 фельдшерско-акушерских пунктов в 60 субъектах, а в 2020 году будут заменены еще 1200 пунктов с высокой степенью износа.